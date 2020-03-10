У Франції ввели обмеження щодо кількості глядачів на стадіонах

У Франції у зв'язку із поширенням коронавірусу запровадили обмеження щодо кількості людей на стадіоні.

Як повідомила міністр спорту країни Роксана Марасіняню, брати участь у масовому заході зможуть не більше однієї тисячі осіб, інформує Get French Football News .

"На стадіоні може перебувати не більше тисячі осіб. Або клуби вирішать продавати до 1000 квитків, або матчі проходитимуть "за зачиненими дверима" чи, за потреби, взагалі відкладатимуться", - заявила Марасіняню.

За її словами, ці обмеження вирішено запровадити після консультацій з європейськими партнерами з метою захисту громадян від поширення коронавірусу.

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Як повідомлялося, 27 березня на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені має відбутися товариський футбольний матч між національними збірними Франції та України.