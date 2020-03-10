У Франції ввели обмеження щодо кількості глядачів на стадіонах
Коронавірус
Укрінформ
У Франції у зв'язку із поширенням коронавірусу запровадили обмеження щодо кількості людей на стадіоні.
Як повідомила міністр спорту країни Роксана Марасіняню, брати участь у масовому заході зможуть не більше однієї тисячі осіб, інформує Get French Football News.
"На стадіоні може перебувати не більше тисячі осіб. Або клуби вирішать продавати до 1000 квитків, або матчі проходитимуть "за зачиненими дверима" чи, за потреби, взагалі відкладатимуться", - заявила Марасіняню.
За її словами, ці обмеження вирішено запровадити після консультацій з європейськими партнерами з метою захисту громадян від поширення коронавірусу.
Як повідомлялося, 27 березня на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені має відбутися товариський футбольний матч між національними збірними Франції та України.