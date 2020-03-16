У Швейцарії вже 2200 інфікованих коронавірусом, 15 смертей

Станом на 16 березня у Швейцарії вже зафіксовано 2200 випадків зараження новим типом коронавірусу, 15 інфікованих людей, більшість похилого віку, померли.

Про це повідомляє швейцарський портал SWI Swissinfo.

"Швейцарія - одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу: щонайменше у 2200 осіб результат тесту виявився позитивним, 15 людей померли", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з поширенням коронавірусу Федеральна рада Швейцарії відповідно до закону про епідемії класифікує нинішню ситуацію в конфедерації як "особливу". Це дозволяє федеральному центру обмежувати суверенітет кантонів і брати на себе в централізованому порядку їх повноваження в сфері протидії епідеміям, а також віддавати розпорядження про реалізацію всіх необхідних для цього заходів, включаючи заборону на проведення масових заходів. На основі цього закону, який вперше застосовується у Швейцарії, в країні 28 лютого було введено заборону на великі масові заходи до 15 березня з числом учасників понад 1000 осіб.

13 березня уряд Швейцарії ухвалив більш жорсткі заходи з обмеження поширення коронавірусу, які передбачали, зокрема, закриття шкіл по всій країні щонайменше до 4 квітня (деякі кантони закрили школи до 30 квітня) та заборону до кінця квітня приватних та громадських заходів за участю понад 100 осіб. При цьому, це обмеження діє і стосовно розважальної та спортивної сфер, гірськолижної інфраструктури, музеїв, басейнів. Крім того, обмежено доступ до ресторанів, нічних клубів та барів, де повинно знаходитися не більше як 50 осіб.

Також ухвалено рішення про виділення бізнесу з федерального бюджету 10 мільярдів швейцарських франків у рамках невідкладної допомоги, при необхідності ця сума може бути збільшена.

На даний час заборони на в'їзд до Швейцарії немає. Водночас міністр внутрішніх справ Ален Берсе (курує сферу охорону здоров'я, оскільки окремого МОЗ в Швейцарії немає) не виключив можливість введення жорстких обмежень на пересування на державному кордоні. Наразі посилений контроль введений лише на кордоні з Італією.

Авіакомпанія Swiss Airlines скоротила кількість рейсів в райони з підвищеним ризиком зараження, польоти в Італію не здійснюються. Авіаційне та залізничне сполучення з Австрії до Швейцарії призупинено з опівночі понеділка 16 березня.

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Щонайменше 7 з 26 кантонів країни, включаючи ті, що межують з Італією та Францією, оголосили про закриття усіх магазинів, окрім супермаркетів, продуктових магазинів, АЗС та аптек. 16 березня кантон Женева, де знаходяться штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, запровадив надзвичайні заходи, включаючи заборону зібрань понад п’яти осіб у приміщенні та на вулиці.

З 16 березня до боротьби з вірусом підключається П'ятий медичний батальйон Збройних сил Швейцарії.

Згідно з картою Центру системних наук та інженерії при Університеті Гопкінса, Швейцарія є 9-ю країною у світі за кількістю інфікованих осіб коронавірусом Covid-19.

Фото: АА