У Чехії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 214
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я ЧР у своєму Twitter.
«За останні 24 години було протестовано майже тисячу людей, на даний момент позитивні – 214», - йдеться в повідомленні.
Уряд республіки проведе в неділю чергове засідання, на якому розгляне ситуацію та можливі нові заходи з уповільнення розширення епідемії.
Як повідомляв Укрінформ, у Чехії було прийнято рішення закрити з ранку суботи до вечора 24 березня, усі магазини за винятком продуктових, заклади харчування (ресторани, включно фаст-фуди, бари), гральні клуби, басейни, туристичні інформаційні центри, ринки тощо.
Працюватимуть лише продуктові магазини та аптеки/оптики, а також АЗС, газетні кіоски та зоомагазини.
Чехія закрила в’їзд громадянам 15 країн.
За попередніми даними, у Чехії було заражено 150 людей.
Фото: АА