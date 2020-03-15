У Бельгії – четверта жертва COVID-19, інфікованих уже майже 700

У Бельгії протягом доби зареєстровано 133 нові випадки зараження коронавірусом, унаслідок захворювання померли вже чотири особи.

Про це повідомляє VRT з посиланням на Національний кризовий центр Бельгії.

«За останні 24 години кількість осіб, у яких підтверджена інфекція COVID-19, у Бельгії зросла на 133. Зареєстрована четверта смерть. 97 людей госпіталізовані. 24 пацієнти перебувають у реанімації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, четвертій жертві коронавірусу було 80 років.

Таким чином, кількість мешканців Бельгії, у яких підтверджено коронавірус, сягнула 689 осіб.

За останніми даними, у світі підтверджено 153 503 випадки коронавірусу. Найбільша кількість заражених - у Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 осіб.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

Фото: AA