У Британії за добу подвоїлась кількість жертв коронавірусу

У Великій Британії протягом останньої доби удвічі збільшилася кількість летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом. Наразі в державі зареєстровано 21-го померлого.

Про це повідомляє BBC.

"Ще десять людей у Великій Британії померли унаслідок коронавірусної хвороби, що збільшує загальну кількість летальних випадків у Великій Британії до 21", - йдеться у повідомленні.

Професор Кріс Вітті, головний лікар Великої Британії, сказав, що всі померлі за останню добу пацієнти - це люди з "групи ризику". Усім було понад 60 років зазначили у британській Службі охорони здоров'я.

Повідомляється про летальні випадки з усієї території Англії, включаючи міста Лондон, Бірмінгем та Лестер.

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Як повідомлялося, в одному з пологових відділень Лондону народилася дитина, тест якої на коронавірус показав позитивний результат.

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Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: АА