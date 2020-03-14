У Лондоні коронавірус виявили у новонародженої дитини

В одному з пологових відділень Лондону народилася дитина, тест якої на коронавірус показав позитивний результат.

Про це інформує The Independent.

"Тест дитини на коронавірус, який зробили незабаром після її народження у лондонському шпиталі North Middlesex, виявився позитивним. Дитина є одним з наймолодших пацієнтів у світі", - йдеться у повідомленні.

Новонародженого тестували на коронавірус через те, що його мати незадовго до пологів здавала такий самий тест. Позитивний результат у неї був підтверджений після того, як народилася дитина.

Нині лікарі намагаються з’ясувати, коли саме дитина могла заразитися коронавірусом — під час пологів, або мати передала їй хворобу ще в період вагітності.

Речник клініки де відбулися пологи заявив виданню The Independent: “У двох пацієнтів в лікарні North Middlesex підтвердили коронавірус. Одного перевели до спеціалізованого центру, а інший лікується в ізоляторі".

Як повідомлялося, відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: АА