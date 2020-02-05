Під час вагітності коронавірус може передаватися дитині — китайські лікарі

Вагітні жінки, заражені новим типом коронавірусу, можуть передати його своїй ще ненародженій дитині.

Про це повідомили лікарі дитячої лікарні Ухань, пише CNA.

“Лікарі заявили про можливість (передачі вірусу від вагітної матері плоду - ред.) після того, як заражена коронавірусом вагітна жінка народила дитину 2 лютого. Новонародженому провели тест через 30 годин і підтвердили наявність вірусу”, - йдеться у публікації.

За словами лікарів, у новонародженого - стабільні життєві показники, немає лихоманки чи кашлю, однак у нього спостерігалася задишка. Рентген грудної клітини виявив ознаки зараження вірусом, також у немовляти виявили деякі порушення функцій печінки.

Лікарі розкрили і другий випадок зараження новонародженого. Немовля народилося здоровим 13 січня, але пізніше вірус виявили у його няні, а через кілька днів – у матері. У самої дитини симптоми пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, з’явилися 29 січня. На даний момент складно сказати, від кого саме передався вірус, зауважують лікарі.

Вони додали, що жоден із заражених немовлят не перебуває у критичному стані.

Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019-nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

За даними ВООЗ, станом на 5 лютого лабораторно підтверджено 24 505 випадків коронавірусу 2019-nCoV, з них 493 летальні.

Окрім Китаю випадки захворювання зафіксовані у 23 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, стався у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не можна назвати пандемією.