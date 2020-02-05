Під час вагітності коронавірус може передаватися дитині — китайські лікарі
Про це повідомили лікарі дитячої лікарні Ухань, пише CNA.
“Лікарі заявили про можливість (передачі вірусу від вагітної матері плоду - ред.) після того, як заражена коронавірусом вагітна жінка народила дитину 2 лютого. Новонародженому провели тест через 30 годин і підтвердили наявність вірусу”, - йдеться у публікації.
За словами лікарів, у новонародженого - стабільні життєві показники, немає лихоманки чи кашлю, однак у нього спостерігалася задишка. Рентген грудної клітини виявив ознаки зараження вірусом, також у немовляти виявили деякі порушення функцій печінки.
Лікарі розкрили і другий випадок зараження новонародженого. Немовля народилося здоровим 13 січня, але пізніше вірус виявили у його няні, а через кілька днів – у матері. У самої дитини симптоми пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, з’явилися 29 січня. На даний момент складно сказати, від кого саме передався вірус, зауважують лікарі.
Вони додали, що жоден із заражених немовлят не перебуває у критичному стані.
Як повідомлялося, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019-nCoV, з них 493 - летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.
За даними ВООЗ, станом на 5 лютого лабораторно підтверджено 24 505 випадків коронавірусу 2019-nCoV, з них 493 летальні.
Окрім Китаю випадки захворювання зафіксовані у 23 країнах світу.
В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, стався у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.
Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не можна назвати пандемією.