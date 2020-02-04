Переважна кількість жертв коронавірусу в Китаї - люди похилого віку

Серед померлих від коронавірусу 2019-nCoV в Китаї 80% жертв були похилого віку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заступника директора Державної адміністрації охорони здоров'я Китаю Цзяо Яхуй.

«Із 425 підтверджених випадків смерті в Китаї 80% жертв були старші 60 років, а 75% жертв мали певну форму основного захворювання», - йдеться у повідомленні.

Наймолодшому інфікованому був лише місяць.

Як зазначається, дві третини від загальної кількості загиблих - чоловіки.

Коефіцієнт смертності від коронавірусу м.Уханя в Китаї становить 2,1%. У провінції Хубей, епіцентрі спалаху, показник становить 3,1%. Загалом на провінцію Хубей припадає 97% усіх смертей.

Цзяо пояснив високу смертність у цій провінції великою кількістю важких випадків, а також початковою відсутністю лікарняних ліжок для лікування пацієнтів.

Середній час, необхідний для повного одужання пацієнта, становить 9 днів. Однак у провінції Хубей час одужання - вищий на 20 днів.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 606.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях, що знаходяться за межами материкового Китаю.

У вівторок у Бельгії було підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції - захворювання виявлено у одного з 9 бельгійців, які були евакуйовані з Китаю протягом минулих вихідних.

Ватикан направить респіратори в провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Фото: AA