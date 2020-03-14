У Британії кількість заражених коронавірусом може перевищувати офіційну статистику

Фактична кількість інфікованих коронавірусом у Великій Британії може значно перевищувати офіційні дані.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє The Guardian.

"Кількість випадків різко зросте, і дійсно справжня кількість випадків вища, можливо, набагато вища, ніж кількість випадків, які досі були підтверджені тестами", - сказав голова уряду.

За словами головного медичного радника уряду сера Патріка Валланса, фактична кількість інфікованих у Великій Британії наразі може становити від 5 тис. до 10 тисяч, тоді як офіційна кількість підтверджених випадків - 596.

"Безліч сімей передчасно втратять своїх близьких", - заявив прем'єр.

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За словами Джонсона, Британія зараз переходить з фази «стримування» епідемії в фазу «сповільнення».

Прем'єр-міністр також сказав, що людей з лихоманкою або кашлем тепер просять залишатися вдома упродовж семи днів. Школам радять скасовувати поїздки дітей за кордон, а людям, яким за 70 років, і хворим — не вирушати в круїзи.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися 135 318 людей, померло 4 981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - в Житомирській.