В Австрії зафіксували першу смерть від Covid-19

У Австрії зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу.

Про це повідомляє CNN з посиланням нам міську владу Відня.

"Австрія оголосила про першу смерть від коронавірусу в четвер вранці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від вірусу помер 69-річний чоловік, який нещодавно їздив до Італії. Він лікувався в лікарні Кайзера Франца-Йосифа в австрійській столиці.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, станом на ранок четверга в Австрії є 302 підтверджені випадки зараження Covid-19.

Загалом у світі підтверджено 126 660 випадків коронавірусу, смертей — 4641, одужали 68 305 осіб.

Фото: АА