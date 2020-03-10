Австрія скасовує масові заходи та закриває університети

В Австрії тимчасово скасовують усі масові заходи та переводять на дистанційну форму навчання у ВНЗ у рамках зусиль з обмеження поширення коронавірусу Covid-19 в країні.

Про це було поінформовано під час пресконференції у Відні у вівторок за участю федерального канцлера та глав МОЗ і МВС Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Найпізніше з наступного понеділка припиняється викладання в університетах та професійних вищих школах. Заняття, наскільки це можливо, будуть проходити онлайн", - заявив канцлер Себастіан Курц.

За його словами, це зумовлено, зокрема, тим, що студенти є найбільш активною соціальною групою, а активність соціальних контактів треба обмежити.

Школи та дитсадки в Австрії поки продовжують працювати, але і їх закриття – лише питання часу: влада ухвалить рішення залежно від розвитку ситуації.

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Федеральний канцлер також заявив про "прохання з наголосом" до керівників австрійських підприємств: там, де це можливо, забезпечити для працівників роботу вдому. "Зрозуміло, що це не в усіх сферах можна зробити. Але там, де це можливо – це було б доцільно і правильно", - заявив Курц.

Глава уряду Австрії наголосив на важливості зменшення соціальних контактів для зниження поширення захворювання коронавірусом: "Важливо протягом декількох наступних тижнів зменшити соціальні контакти. І тут кожен може зробити свій внесок".

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Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер також повідомив, що в республіці, щонайменше до початку квітня, забороняється проведення масових заходів: це стосується заходів під відкритим небом за участю понад 500 осіб та заходів у приміщеннях за участю понад 100 відвідувачів. Спортивні заходи без публіки дозволені. Дотримання цієї норми контролюватиме поліція.

Обмеження руху громадського транспорту в країні не планується, оскільки важливо забезпечити безперебійний рух пасажирів, які не мають власного транспорту.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше МЗС Австрії закликало громадян утриматися від поїздок в Італію, а нині мандрівників – терміново залишити країну. Це зумовлено тим, що у вівторок набув чинності указ італійського уряду, який розширює "червоні зони" і передбачає заборону та в’їзд і виїзд, обмеження свободи пересування.

З 9 березня 2020 року припинені прямі авіарейси між Міланом, Болоньєю та Віднем, також скасований нічний потяг "Австрійської федеральної залізниці" (ÖBB) до Мілану та Венеції.

Також лайнери "Австрійських авіаліній" не літають до кінця квітня до Китаю та Ірану.

В Австрії станом на 10 березня зафіксовано 157 випадків захворювання Covid-19, з яких 43 – у столиці Відні.

В сусідній з Австрією Італії новим типом коронавірусу хворіють 9 172 особи, 463 людини померли.

Фото: АА