Глави МЗС Канади та Польщі обговорили важливість підтримки України

Про це у Тwitter повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

“Під час короткого візиту до Варшави обговорив з польським колегою Яцеком Чапутовичем торгівлю, кібербезпеку та регіональну безпеку, у тому числі важливість підтримки суверенітету й територіальної цілісності України”, - написав він.

