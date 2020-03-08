Глави МЗС Канади та Польщі обговорили важливість підтримки України

Глави МЗС Канади та Польщі обговорили важливість підтримки України

Укрінформ
Глави МЗС Канади та Польщі обговорили важливість продовження всебічної підтримки України.

Про це у Тwitter повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

“Під час короткого візиту до Варшави обговорив з польським колегою Яцеком Чапутовичем торгівлю, кібербезпеку та регіональну безпеку, у тому числі важливість підтримки суверенітету й територіальної цілісності України”, - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Канади прилетів до Польщі з України, де перебував з 4 до 6 березня. У Києві він провів зустрічі із Президентом та главою МЗС, а також рядом інших міністрів та посадовців. Окрім цього, дипломат відвідав канадських військовослужбовців, які несуть службу у Яворові.

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