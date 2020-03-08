Глави МЗС Канади та Польщі обговорили важливість підтримки України

Глави МЗС Канади та Польщі обговорили важливість продовження всебічної підтримки України.

Про це у Тwitter повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

“Під час короткого візиту до Варшави обговорив з польським колегою Яцеком Чапутовичем торгівлю, кібербезпеку та регіональну безпеку, у тому числі важливість підтримки суверенітету й територіальної цілісності України”, - написав він.

Discussed trade, cyber security and regional security, including the importance of supporting #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, with my Polish counterpart Jacek #Czaputowicz during a brief visit to Warsaw. @PolandMFA #Poland pic.twitter.com/ddk7ecGNqN — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 7, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Канади прилетів до Польщі з України, де перебував з 4 до 6 березня. У Києві він провів зустрічі із Президентом та главою МЗС, а також рядом інших міністрів та посадовців. Окрім цього, дипломат відвідав канадських військовослужбовців, які несуть службу у Яворові.