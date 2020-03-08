Канада вітає початок суду у справі МН17

Початок у Нідерландах судового розгляду справи про збиття літака рейсу МН17 є важливим кроком на шляху до справедливості.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада вітає початок кримінального судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у збитті 17 липня 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу МН17. Це - важлива віха у пошуку правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв цього страхітливого вчинку, серед яких і одного канадця, а також для їх родичів та близьких”, - сказав Шампань.

Від імені Канади він висловив “повну впевненість у незалежності та професіоналізмі міжнародного розслідування та голландської юридичної системи”.

Міністр також відзначив роботу Спільної слідчої групи “за її невтомну роботу у встановленні відповідальності за ці злочини”.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочнеться суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17.

Судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.