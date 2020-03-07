ЄС зробив заяву перед початком суду у справі MH17

В ЄС вважають початок судового процесу у справі збитого над Донбасом у 2014 році авіалайнера рейсу MH17 важливою віхою на шляху встановлення істини.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

«Початок кримінального процесу 9 березня знаменує собою важливу віху на шляху до встановлення істини і досягнення справедливості для жертв рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів, а також притягнення до відповідальності осіб, винних у знищенні літака рейсу MH17», - йдеться в заяві.

Також Європейський Союз знову заявив про свою повну впевненість у незалежності і професіоналізмі судових процедур.

«Оскільки кримінальне розслідування Об'єднаної слідчої групи (JIT) триває, ЄС закликає всі держави, включаючи Російську Федерацію, в повній мірі співпрацювати з розслідуванням відповідно до резолюції 2166 РБ ООН», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 6 березня п'ять держав - Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія й Австралія - ​​які є членами Спільної слідчої групи у справі збитого літака MH17, офіційно повідомили Генеральному секретарю ООН і президенту Радбезу ООН про початок 9 березня судового процесу в Нідерландах у цій справі.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла до висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованої в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди й Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.