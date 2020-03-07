Відставка Рябошапки не вплине на суд у справі МН17 - посол

Відставка генпрокурора Руслана Рябошапки не вплине на активність залучення української сторони до судового процесу у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.

Таку думку у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі висловив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"...Вважаю, що немає підстав для хвилювання. Головне, що зберігається наступництво у діяльності групи та політична підтримка наших дій на найвищому рівні”, - сказав він, коментуючи відставку генпрокурора.

Дипломат зазначив, що делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, і він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

"Під час перебування в Нідерландах делегація, крім присутності на процесі, братиме участь у відповідних заходах в рамках роботи Спільної групи", - сказав посол.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.