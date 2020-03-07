Розгляд справи МН17 у Нідерландах вплине і на процес у Міжнародному суді ООН - посол

Суд у справі щодо катастрофи літака рейсу МН17, який розпочнеться 9 березня у Нідерландах, є самостійним кримінальним процесом, проте збиття літака також є частиною позову, поданого Україною проти РФ до Міжнародного суду ООН.

Про це заявив у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Встановлення справедливості у справі МН17 - комплексне питання. Крім відповідальності конкретних осіб мають бути знайдені відповіді на запитання: як потрапила зброя, за допомогою якої був збитий літак, в Україну; чи це було недбальство, помилка, чи спланована акція... Відповідно, виникає питання відповідальності за такі дії або бездіяльність, зокрема на рівні держави та її органів", - зазначив він.

Дипломат нагадав, що Україна вже використовувала в межах процесу в Міжнародному суді ООН інформацію та матеріали Спільної слідчої групи. Ба більше, Російська Федерація під час слухань у Міжнародному суді ООН з питань юрисдикції також робила відповідні посилання на доповіді слідства у кримінальній справі.

"Тому цілком вірогідно, що матеріали, представлені в суді, рішення суду, наскільки це буде можливо і доцільно, використовуватимуться на наступних стадіях процесу у Міжнародному суді ООН", - наголосив Ченцов.

За його словами, те саме стосується і процесів, ініційованих родичами загиблих у Європейському суді з прав людини.

Водночас посол підкреслив, що передача матеріалів щодо чотирьох підозрюваних у суд і ухвалення вироку - це кульмінація у процесі встановлення істини.

“У даному судовому процесі йдеться саме про притягнення до відповідальності конкретних осіб, винних у збитті літака. Звичайно, і в нідерландському суспільстві - адже більшість жертв, майже 200 осіб, були громадянами Нідерландів, - і на міжнародному рівні очікують, що чотирма особами справа не обмежиться і будуть пред'явлені нові обвинувачення. Таким чином, судовий процес, який розпочинається 9 березня, є дуже важливим етапом, але співпраця в рамках Спільної групи з розслідування продовжиться", - сказав він.

Ченцов заявив, що хоча процес відбувається в Нідерландах і відповідно до нідерландського законодавства, він має міжнародний характер. "Тому п'ять країн, правоохоронні органи яких ведуть розслідування, також розподіляють між собою фінансове навантаження. Відповідну допомогу, зокрема із забезпечення перекладу, надають й інші держави, громадяни яких загинули внаслідок цього злочину”, - зазначив посол України в Нідерландах.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН 8 листопада 2019 року визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група заявила, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука": колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.