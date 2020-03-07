Засновник Bellingcat: Не сумніваємося, що російський захист у справі МН17 буде захопливим

Команда журналістів-розслідувачів Bellingcat, яка проводила свої розслідування щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, рада, що судовий процес у цій справі розпочнеться вже 9 березня.

Про це засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс сказав у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі.

“Прокуратура повідомила, що існує 36 тисяч сторінок інформації, плюс 6 тисяч мультимедійних файлів, які будуть частиною справи, тож інформації багато. І нам, звісно, буде дуже приємно бачити справу в суді. Ми не сумніваємося, що російський захист буде цікавим та захопливим”, - сказав він.

За словами Гіґґінса, вже відомо про існування щонайменше 14 свідків, які попросили суд не розкривати їх особи.

“Стосовно суду, я думаю, що всі ті люди, які намагалися розглядати розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) як таке, що повністю базується на доказах із відкритих джерелах і роботі Bellingcat, будуть неприємно здивовані, коли розпочнеться судовий процес, бо ми побачимо набагато більше, ніж просто докази з відкритих джерел”, - наголосив засновник групи розслідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочнеться суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17.

Судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.