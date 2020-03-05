Єврорада ухвалила резолюцію про боротьбу за чисте повітря

Глави держав та урядів ЄС на саміті у Брюсселі ухвалили окрему резолюцію, яка визначає політичні директиви щодо забезпечення чистоти повітря та боротьби з його забрудненням.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Хоча кількість людей, які страждають від забруднення повітря, суттєво зменшилася з 2008 року, цей чинник залишається найбільш поширеною причиною виникнення проблем зі здоров’ям у жителів ЄС. За оцінкою, воно (забруднення повітря - ред.) стає причиною передчасної смерті близько 400 тисяч людей щороку, при цьому жителі урбаністичних регіонів піддаються особливо високому ризику. Таке явище негативно впливає на всю екосистему", - йдеться у документі.

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Рада ЄС наголосила, що встановлені раніше стандарти якості повітря, які визначали граничні норми забруднення, довели свою ефективність. Водночас можливості для покращення цієї системи не вичерпані. Європейська рада привітала ініціативу Єврокомісії щодо вдосконалення цього правового середовища, яке передбачає перегляд граничних норм шкідливих домішок у повітрі, а також регуляторні заходи із запобігання його забрудненню.

"Європейська рада наголосила на необхідності балансу між політикою щодо чистого повітря та іншими політичними напрямками. Це означає, що цілі щодо якості повітря мають бути повною мірою відображені в законодавстві ЄС щодо джерел викидів, а також у нових ініціативах в межах Зеленої угоди, включаючи "розумну" мобільність, "розумну" секторальну інтеграцію, відновлювану енергетику, реновацію будівель та системи побутового опалення, зміни в сільському господарстві та у промисловості", - наголошується у резолюції.

Лідери ЄС привітали намір Єврокомісії сприяти розвитку мобільності з "нульовими" викидами та пропозицію запровадити більш жорсткі стандарти щодо викидів для дизельних та бензинових автомобілів, а також зменшення забруднення атмосфери у секторах морського та повітряного транспорту.