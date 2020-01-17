Забруднення повітря: білий смог у Києві стає буденним

Основним джерелом забруднення повітря у Києві є автомобільний транспорт.

Про це під час пресконференції сказав керівник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останні роки реєструється тенденція погіршення ситуації із забрудненням атмосферного повітря, це пов'язано з природними явищами і зі збільшенням кількості забруднювачів у Києві, саме автомобільного транспорту. 80% - це автомобільний транспорт, який забруднює повітря в місті", - сказав Рубан.

За його словами, у столиці повітря забруднене лише в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту.

"Що стосується місць забруднення — це Деміївська площа, Бесарабська площа, проспект Перемоги, проспект Бандери, де є максимальна кількість автомобільного транспорту і щодня реєструється перевищення у три-чотири рази за пилом, CO, NO, формальдегідом, Гідрометцентром в стаціонарних точках", - зазначив він.

За його словами, забруднення повітря у парках, скверах, у прибудинкових територіях за останні роки не зафіксовано. "В місцях санітарно-охоронної території проводиться також контроль, і можна говорити, що перевищень немає", - додав він.

Смог над Києвом / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Однак, Рубан повідомив, що для Києва стає характерним білий смог у ранковий час.

"Для міста Києва з великою кількістю забруднювачів вже формується такий білий смог вранці. Це через інверсію температури і відсутність зміни шарів в атмосфері. Формується в ранкові часи з 8.00 до 9.00", - сказав він.