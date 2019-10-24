Без ранкової пробіжки та з кефіром: МОЗ дало поради, як захиститися від смогу

Без ранкової пробіжки та з кефіром: МОЗ дало поради, як захиститися від смогу

Укрінформ
МОЗ радить не займатися спортом на вулиці, вологе прибирання та вживати “кисломолочку”

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Питання якості атмосферного повітря є надзвичайно важливим для всього світу. За даними ВООЗ 91% населення Землі проживають в районах, де повітря забруднене шкідливими речовинами. Ця проблема актуальна і для України. У вересні-жовтні можна спостерігати “білий смог”, який складається з диму, туману та пилу, часто з їдким запахом, характерним для великих міст. Причинами утворення смогу є наслідки традиційного спалювання опалого листя, трави, пожежі на сміттєзвалищах, діяльність підприємств хімічної промисловості, вигорання великих площ торфовищ, газових викидів легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту може фіксуватися перевищення по сірчистому ангідриду, формальдегіду, діоксидам, іншим речовинам, які дійсно шкідливо впливають на здоров'я людини.

Медики нагадують, що дим у повітрі може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонку носа, гортані. Забруднене повітря провокує серцево-судинні хвороби. Також смог може викликати хвороби дихальних шляхів, бронхіту, астми, пневмонії. Тривалий вплив високої температури повітря призводить до порушення обміну речовин, зневоднення та зниження імунітету. Токсичні речовини, що містяться в димі, сприяють розвитку алергії.

Крім того, забруднене повітря негативно впливає на когнітивні здібності, особливо у дітей і людей похилого віку. Також вдихання забрудненого повітря може збільшувати ризики під час вагітності, які матимуть наслідки для плоду.

У МОЗ радять, як убезпечити себе від негативного впливу смогу. Перш за все, варто обмежити перебування на вулиці в ранковий час. Вранці концентрація смогу у повітрі максимальна. Також варто утриматись від фізичного навантаження на вулиці. Крім того, щільно зачиняти вікна та двері, увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря, проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях, використовувати зволожувачі повітря.

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Фахівці також радять збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день. Слід промивати ніс і горло, вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду.

Симптомами, які виникають при отруєнні продуктами горіння, є головний біль, порушення дихання, втома, погана концентрація, порушення орієнтування у просторі, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. При виникненні зазначених симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря за медичною допомогою.

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