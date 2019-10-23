Забруднення повітря: голова ДСНС запевняє - причин для паніки немає

В Україні суттєвого забруднення повітря не зафіксовано, тож об'єктивних причин для паніки немає.

Про це повідомив у Facebook голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Україну вже котрий день зранку та ввечері атакують густі тумани. Така ситуація, а на додачу ще й з приземними інверсіями (затримуючим шаром повітря), створили передумови для паніки у суспільстві. Проте об'єктивних причин для цього немає. За даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря не зафіксовано", - зазначив Чечоткін.

Водночас очільник ДСНС закликав в першу чергу водіїв зважати на дуже низьку видимість у 200-500 метрів під час туману, бути обережними і слідкувати за попередженнями синоптиків.

Як повідомлялося, деякі ресурси напередодні поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, деякі ресурси поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського також стверджують, що фахівці не виявили високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.