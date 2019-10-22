Кульбіда запевняє, що забруднене повітря - це звичайний осінній смог

Підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.

Про це на брифінгу заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підстав для стурбованості, яка недавно розповсюджувалася серед громадських організацій, поширювалася ЗМІ, немає. За даними спостережень у всіх наших крупних містах, по оксиду вуглецю, скажу загалом, що концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, якщо співвідносити до гранично допустимої концентрації, яка становить 5 мікрограмів на метр кубічний", - сказав Кульбіда.

Він зазначив, що лише в таких містах, як, наприклад, Дніпро, Львів, Одеса, Кам'янка, відбулося перевищення гранично допустимої концентрації, але пояснив, що таке перевищення є характерним для осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає.

"Це звичний режим забруднення оксиду вуглецю. Ще є перевищення по деяких інших параметрах, але знову ж таки, незначне", - переконує Кульбіда.

Таким чином, уточнив він, можна зробити висновок, що "нічого надзвичайного в Україні з точки зору атмосферного повітря не трапилося".

"Це звичні концентрації забруднюючих речовин, які дуже часто повторюються", - наголосив директор Укргідрометцентру.

Як повідомлялося, деякі ресурси напередодні поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас, за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.