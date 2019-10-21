Метеорологи: чутки про смог над Україною - безпідставні

Фахівці не виявили високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У понеділок у соцмережах поширилась інформація про високі рівні забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над усією територією України: від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя.

"Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, як головна організація з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням навколишнього природного середовища повідомляє, що за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці – 0,3-0,4 ГДК, у Харкові – 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому – 0,6 ГДК.

"Взагалі, за останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались, як високі на мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані", - додали в обсерваторії.

Експерти зазначають, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.