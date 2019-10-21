Киянам розповіли, де у місті найбрудніше повітря

У Київській міській державній адміністрації зазначають, що у столиці повітря забруднене лише у місцях великого скупчення транспорту.

Про це сказав начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“При отриманні інформації про погіршення погодних умов виїжджає лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби на проведення замірів повітря. Лабораторія робить аналізи по 12-ти показниках. Сьогодні виїжджали у Голосіївський район, на Окружну дорогу, перевищення виявляють тільки вздовж скупчення автотранспорту на проїжджій частині. Це перевищення пов'язане з продуктами горіння - це можуть бути формальдегід, діоксид азоту та СО. Але перевищення виявляються тільки уздовж пробок”, - сказав Ткачук.

Він зазначив, що санепідемстанція постійно фіксує перевищення продуктів горіння в місцях, де є велике скупчення автотранспорту. Це, зокрема, Бессарабка, проспект Перемоги.

Також, за його словами, забруднює повітря масове спалення листя людьми.

Водночас заступник начальника управління – начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко наголосив, що над Києвом спостерігається не задимленість, а так звана "температурна інверсія".

“Щодо задимленості, але я хочу попередити що це більше не задимленість, це так звана температурна інверсія, коли вдень у нас повітря прогрівається, вночі прохолодне повітря. За умов того, що 100% вологість, за інформацією Гідрометцентру на 9 ранку була, то це – звичайний туман. Але за рахунок того що немає достатньої кількості протягів, щоб роздувало повітря, то ми бачимо завислі речовини неозброєним оком”, - сказав Савченко.

За його словами, також на сьогодні навколо Києва спостерігаються і пожежі.

“В місті Києві, в мережі поширена інформація що є в десятки, сотні разів є перевищення СО (вуглецю), то у нас, за інформацією Центральної геофізичної обсерваторії на 18 жовтня по місту Києву, по точках спостереження, перевищень СО не було, крім проспекту Перемоги... І таких знаних перевищень в місті Києві немає, тобто це звичайна для цієї пори року ситуація, коли є температурні інверсії, в приземному шарі накопичуються і шкідливі речовини, бо місто живе, є викиди від автомобільного транспорту, від підприємств, і в тому числі спалення листя, бо всі вихідні люди працювали на свої садибних ділянках. І оскільки вітру немає, то воно все накопичується в приземному шарі, і ми маємо те, що на сьогодні є трохи запаху і більш густий туман”, - розповів він.

Раніше у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через горіння близько півтора гектара торфовищ в селі Романків Обухівського району у столичному Голосіївському районі спостерігається погіршення стану повітря.

Як повідомлялося, за даними деяких ресурсів, останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.