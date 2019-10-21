Над Україною в повітрі “зашкалює” чадний газ

Концентрація чадного газу (СО) підвищена над всією Лівобережною частиною України.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

“На тих картах, з яких і забили тривогу, видно, що найбільша концентрація СО практично над усім Лівобережжям. Знайдете там розділ - концентрація СО”, - написала Діденко.

За її словами, причинами підвищеної концентрації шкідливих димів та викидів СО може бути як суха, надзвичайно тепла погода, так і сезон масового опадання листя. Також синоптик звернула увагу на безкарність за спалення опалого листя.

Вона зауважила, що найближчим часом розраховувати на зміну синоптичної ситуації не доводиться, антициклональний характер погоди втримується.

Укрінформ звернувся по коментар щодо підвищеного вмісту СО у повітрі до Міністерства екології та природних ресурсів України.