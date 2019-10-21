Над Україною в повітрі “зашкалює” чадний газ

Над Україною в повітрі “зашкалює” чадний газ

Укрінформ
Концентрація чадного газу (СО) підвищена над всією Лівобережною частиною України.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

“На тих картах, з яких і забили тривогу, видно, що найбільша концентрація СО практично над усім Лівобережжям. Знайдете там розділ - концентрація СО”, - написала Діденко.

За її словами, причинами підвищеної концентрації шкідливих димів та викидів СО може бути як суха, надзвичайно тепла погода, так і сезон масового опадання листя. Також синоптик звернула увагу на безкарність за спалення опалого листя.

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Вона зауважила, що найближчим часом розраховувати на зміну синоптичної ситуації не доводиться, антициклональний характер погоди втримується.

Укрінформ звернувся по коментар щодо підвищеного вмісту СО у повітрі до Міністерства екології та природних ресурсів України.

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