Гончарук про забруднене повітря: Офіційно жодних аномалій немає

Згідно з офіційними даними, жодних аномалій зі станом повітря немає.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попередньо мені доповіли, що за офіційними даними, у нас у повітрі нічого аномального не спостерігається. Якість повітря у межах гранично допустимої концентрації. Ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного у повітрі ми, за офіційним даними, не бачимо”, - сказав Гончарук.

Водночас він зазначив, що після того, як у мережі з’явилася інформація про сильне забруднення повітря, уряд намагається розібратися, за якою саме методологію це перевіряється.

"Я думаю, що протягом найближчого часу ми вийдемо з офіційною комунікацією з цього приводу. Ми цей сигнал помітили, ми намагаємося дати йому оцінку", - сказав Гончарук.

За даними деяких ресурсів, останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.