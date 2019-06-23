Діоксид азоту та формальдегід у повітрі Києва — рятувальники пояснили ситуацію

Високий рівень забруднення атмосферного повітря у Києві збережеться до 25 червня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 22-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO 2 та формальдегіду.

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"Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту" - іформують у ДСНС.