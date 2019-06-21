Роботу Тростянецького спиртозаводу призупинили через скарги населення на сморід

На Вінниччині обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупинила роботу ДП «Тростянецький спиртовий завод» через скарги населення на сморід.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Неодноразово жителі селища і навколишніх населених пунктів скаржилися на сморід та шкідливі випари. Особливо це відчутно в літні місяці. Цю проблему необхідно вирішувати цивілізовано, оскільки здоров’я людей і чисте довкілля важливіше за прибутки підприємства. Виробництво має бути не лише економічно доцільним, а й екологічно безпечним. Через відсутність належної фільтрації випари від виробництва призводять до несприятливих наслідків для здоров'я громадян», – сказав перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

«Тростянецький спиртовий завод» розташований на території Тростянецької ОТГ. Населення громади скаржилося на сморід та небезпечні випари з бардових полів з моменту відновлення роботи підприємства у 2015 році. На доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відповідні служби виїдуть на місце, перевірять зазначену інформацію, а у разі виявлення загрози життю і здоров’ю громадян, спричинених діяльністю ДП «Тростянецький спиртовий завод», будуть вжиті невідкладні заходи реагування.

Гижко зазначив, що існує кілька шляхів вирішення питання. Зокрема, підприємство має добровільно зупинити свою діяльність та надати доступ лабораторному центру МОЗ України до полів фільтрації, а паралельно розроблятиметься варіант вирішення питання з правильною утилізацією відходів. Якщо ж порозуміння досягти не вдасться, існує достатньо механізмів, аби зупинити роботу підприємства примусово.

На засіданні заслухали й позицію керівництва заводу. Зокрема, представник підприємства запевнив, що на спиртозаводі зацікавлені у якнайшвидшому вирішенні цього питання, однак із закриттям підприємства не згодні.

Попри це, комісія вирішила призупинити діяльність Державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» до повного усунення наслідків екологічної катастрофи та усунення всіх недоліків з переробки відходів. Також буде підготовлене звернення до Міністерства АПК та «Укрспирту» щодо врегулювання проблеми.

Керівництво ДП «Тростянецький спиртзавод» зобов’язали забезпечити цілодобову охорону бардових полів, аби туди не потрапляли госфекальні стоки та сторонні відходи. Лабораторний центр МОЗ України, Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, обласна держпродспоживслужба мають здійснити забори проб води та повітря на бардополях і в межах санітарної захисної зони.