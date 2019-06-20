В Україні розпочалися жнива — Мінагро

У шести областях України розпочато збиральну кампанію ранніх зернових культур: намолочено 440 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

“Станом на 20 червня у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових культур. Загалом намолочено 404 тис. тонн зерна нового врожаю на площі 133 тис. га. (1%) при врожайності 30,3 ц/га”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що озимої пшениці зібрано 49 тис. тонн з площі 17 тис. га при врожайності 29,1 ц/га; ячменю — 341 тис. тонн, зі 109 тис. га при врожайності 31,3 ц/га; гороху — 14 тис. тонн із 7 тис. га при врожайності 18,2 ц/га.

Також почалося збирання озимого ріпаку, якого вже намолочено 6 тис. тонн на площі 4 тис. га при врожайності 15,3 ц/га.