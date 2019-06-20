Фермери цьогоріч уже подали 700 заявок на здешевлення кредитів - Мінагро

Заявки на компенсацію відсотків за залученими кредитами у 2019 році подали 700 фермерських господарств.

Про це заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета сказав на 29-му з’їзді Асоціації фермерів і приватних землевласників України, повідомляє пресслужба міністерства.

“Щодо цього року, то на сьогодні вже 700 фермерських господарств подало заявки на компенсацію відсотків за залученими кредитами. Мінагрополітики працює над розширенням напрямів державної підтримки. Планується включити до компенсації 70% за придбане обладнання зернові кооперативи”, - поінформував Шеремета.

Він нагадав, що в Україні для підтримки фермерства передбачена окрема бюджетна програма на 800 млн грн, яка діє за сімома напрямами. Крім того, фермери можуть скористатися іншими урядовими програмами підтримки, зокрема, щодо компенсації витрат на техніку, садивний матеріал.

За словами заступника міністра, торік близько 10 тис. юридичних осіб - фермерських господарств скористалися державною підтримкою на загальну суму понад 1 млрд грн.

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Виступаючи на з’їзді, в. о. міністра Ольга Трофімцева зауважила, що перед міністерством та перед асоціацією фермерів стоять спільні виклики і завдання.

“Молодь має залишатися в селі, і ми своїми скоординованими напрацюваннями маємо забезпечити для цього всі умови. Ми повинні підтримувати їх у бажанні займатися фермерським високоефективним господарством, використовувати високі технології, бути конкурентоспроможними, виходити на експортні ринки, отримувати прибуток”, - підсумувала Трофімцева.