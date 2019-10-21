“Бабине літо” у Києві б’є рекорди - найтепліший день з 1957 року

У суботу, 19 жовтня, в Києві максимальна зафіксована температура повітря була +23,3о, що вище попереднього максимуму, зафіксованого цього дня у 1957 році.

Про це повідомила у понеділок Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 19 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +23,3°С, що на 2,1°С вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, це вже четвертий температурний рекорд цьогорічного “бабиного літа” у Києві.

Напередодні метеорологи повідомляли про три інші рекорди “бабиного літа” в Києві: 15 жовтня був перевищений температурний рекорд, зафіксований у 1885 р., тобто 134 роки тому; а 13 жовтня, крім рекордної денної температури +23,8оС, ще й середньодобова температура повітря вперше за 139 років склала +16,6оС, що на 0,4 оС вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1896 році.