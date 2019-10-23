Лікар дав поради, як вберегтися від смогу без “домашнього арешту”

Щоб запобігти шкідливому впливу смогу потрібно робити вологе прибирання в приміщенні, пити більше води та істи овочі та фрукти, а також звернутися до лікаря, якщо маєте астму чи алергію.

Про це у коментарі Укрінформу розповів головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

"Якщо люди з алергією, астмою відчувають погіршення самопочуття, краще створити певний мікроклімат в домашніх умовах - вологість повітря повинна бути 40-60%, доцільно використання зволожувачів повітря. Також потрібно робити вологе прибирання в тому приміщенні, де людина перебуває найбільше часу. Можливо порадьтеся з сімейним лікарем або пульмонологом щодо доцільності проведення додаткових інгаляцій з профілактичною метою. Також треба слідкувати за питним режимом, більше вживати рідини. І більше їсти овочів, фруктів - гарбуза, груш, яблук. Якщо вони не подобаються в сирому вигляді, їх можна потушкувати або запекти. Варто пити трав'яні чаї. Більш здорове харчування буде сприяти тому, що токсини не будуть накопичуватися, буде добре працювати видільна система", - розповів лікар.

Водночас він зауважив, що наразі немає об'єктивних даних про зростання вмісту шкідливих речовин в повітрі в Києві.

"Наразі важко оцінити наскільки туман в Києві шкідливий, тому що зараз немає об'єктивних даних. Деякі фахівці кажуть, що туман впливає на це спостереження. До того ж з супутників неможливо проаналізувати хімічний склад смогу. Водночас моніторинг, який у нас проводять, не показує небезпеки. У нас буває перевищення (вмісту шкідливих речовин в повітрі - ред.) і протягом звичайних спостережень. А зараз, якщо такі перевищення будуть, то тут збіглося кілька факторів - паління листя, горіння торфовищ, можливо якихось сміттєзвалищ. Ці викиди - суміш газів, яку можна відчути", - пояснив Стойка.

Щодо людей, які ведуть активний спосіб життя і займаються фізичним вправами, лікар радить перенести фізичну активність поближче до природи, і не займатися спортом там, де відчувається сморід від продуктів горіння, чи є автотраса.

"Повністю ізолюватися не варто, людина не має бути під домашнім арештом. Спробуйте прогулянки в парках, скверах, більш уважно ставтеся до себе. Якщо людина відчуває сморід, тоді не варто в цих місцях активно займатися фізичними навантаженнями. Краще знаходити місця, де мало транспорту, є вода або ліси, парки, там де апріорі є багато свіжого повітря, кисню, тому що ліс очищує повітря", - наголосив лікар.

Як повідомляв Укрінформ, деякі ресурси поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50. У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ. Водночас, як наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін, за даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря в Україні не зафіксовано. За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського також стверджують, що фахівці не виявили високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.