В уряді запевняють — шкідливі речовини у повітрі "не зашкалюють"

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель переконує, що перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити - перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає. Всі показники в межах норми", - наголосив Оржель.

Як зазначається в повідомленні, за даними гідрометеорологічних організацій, мережі концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах та концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

Зокрема, підкреслюється, що вміст оксиду вуглецю у повітрі в період 15-21 жовтня при середньодобовій граничній допустимій концентрації 5,0 мг/м3 повітря не перевищив норми у жодному регіоні.

Оржель також запевнив, що Мінекоенерго працюватиме над покращенням якості моніторингу стану повітря в Україні та швидкістю інформування населення у випадку критичних ситуацій.

"На даний момент найбільша проблема у застарілості обладнання та відсутності фінансування сектору протягом всіх минулих років. Ми плануємо створити онлайн систему моніторингу та вчасно реагувати на подібні ситуації", - заявив він.

Як повідомлялося, деякі ресурси напередодні поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.