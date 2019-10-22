Інцидент з аміаком у "Борисполі": ДСНС оприлюднила заміри в аеропорту

Результати замірів в аеропорту "Бориспіль" та поза його межами увечері в понеділок, 21 жовтня, не виявили перевищення гранично допустимих норм аміаку.

Про це на брифінгу заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо події, яка виникла вчора ввечері на території міжнародного аеропорту "Бориспіль", пов'язана з поширенням аміаку на території аеропорту... ДСНС було оперативно залучено мобільну хімічну лабораторію, якою здійснено 14 замірів повітря на території аеропорту і 5 замірів грунту і повітря поза межами аеропорту. За результатами цих замірів щодо наявності аміаку в повітрі - без перевищення гранично допустимої концентрації. О 20:11 роботу аеропорту було відновлено. В подальшому проведені заміри, з 21:00 до 23:00, наявності аміаку в повітрі вже не було виявлено нашою лабораторією", - сказав Демчук.

Він додав, що працівники ДСНС у взаємодії з поліцією та адміністрацією аеропорту виявили вчора ввечері поза межами території аеропорту дві ємності для транспортування мінеральних добрив.

"На даний час цим займається Національна поліція. Я думаю, що і висновки, і результати будуть доведені до суспільства", - наголосив Демчук.

У свою чергу представник поліції зазначив, що зараз проводиться перевірка, і за результатом перевірки буде прийняте рішення: або відомості внесуть до ЄРДР і почнеться досудове розслідування, або матеріали будуть списані.

"На сьогодні заплановано виїзд з фахівцями, вони також повторно зроблять заміри. Бочки, які були знайдені, оглянуть. Після цього буде прийнято рішення", - зазначив поліцейський.

Як повідомлялося, увечері 21 жовтня в аеропорту "Бориспіль" заявили, що у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами "відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин". В аеропорту призупинили обслуговування в усіх терміналах через можливе забруднення аміакомісткими речовинами. Одну людину госпіталізували. Через деякий час роботу аеропорту було відновлено.