Після НП у "Борисполі" до лікарні забрали одну особу
Укрінформ
У зв'язку з надзвичайною ситуацією в аеропорту "Бориспіль" до лікарні доправили одну особу, близько 50 людей проходять медичний огляд на місці.
Про це інформує ДСНС.
"Один співробітник авіакомпанії "Скай Ап" доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом зі скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких проводиться на місці.
Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту "Бориспіль" аміакомісткими речовинами відбувся викид летючих шкідливих речовин. На місці працювала комісія ДСНС.
Згодом стало відомо, що аеропорт “Бориспіль” відновив роботу в штатному режимі.