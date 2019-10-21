Аеропорт "Бориспіль" відновив роботу

Аеропорт “Бориспіль” знову працює у штатному режимі після нещодавнього закриття терміналів у зв’язку з викидом летючих шкідливих речовин.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

"За результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту "Бориспіль" повідомляємо, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту "Бориспіль" аміакомісткими речовинами відбувся викид летючих шкідливих речовин. На місці працювала комісія ДСНС.