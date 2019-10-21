Навколо аеропорту “Бориспіль” стався викид шкідливих речовин

У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту "Бориспіль" аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. В аеропорту працює комісія ДСНС.

Про це йдеться на сторінці аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

"У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", - інформують у пресслужбі аеропорту.

Уточнюється, що наразі в аеропорту "Бориспіль" працює комісія ДСНС.

"До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено", - додали у пресслужбі аеропорту.

Громадянам також радять чекати найближчим часом оновлену інформацію і слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту за посиланням.