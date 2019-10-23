Туман "збиває" показники датчиків забруднення повітря - Оржель

На показники датчиків забруднення повітря, які розміщені у різних місцях, може впливати туман та висока вологість, тому говорити про точну якість вимірювання не доводиться.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля.

"Звертаємо увагу, що багато сервісів, які вимірюють показники забруднення в Україні, працюють через мережу датчиків, розміщених у різних місцях. Але говорити про точну якість вимірювання ми не можемо. Бо ймовірно, що туман може сприйматися за зважені часточки, на точність показників також може впливати висока вологість повітря", - йдеться у повідомленні міністерства.

Натомість міністерство пропонує керуватися офіційними даними гідрометеорологічних організацій.

"Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити - перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Усі показники у межах норми", - наголосив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

За його словами, Мінекоенерго буде працювати над покращенням якості моніторингу стану повітря в Україні та швидкістю інформування населення у випадку критичних ситуацій.

"На цей час найбільша проблема - у застарілості обладнання та відсутності фінансування сектору протягом усіх минулих років. Ми плануємо створити онлайн систему моніторингу та вчасно реагувати на подібні ситуації", - додав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, деякі ресурси поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

У свою чергу, експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас, як наголосив голова ДСНС Микола Чечоткін, за даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря в Україні не зафіксовано.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського також стверджують, що фахівці не виявили високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.