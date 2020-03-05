Дії Росії та ще трьох країн ставлять під сумнів ядерне нерозповсюдження - Маас

Такі країни, як Північна Корея, Іран і Росія, своїми діями ставлять під сумнів режим ядерного нерозповсюдження.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 5 березня з нагоди 50-річчя набуття чинності Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні цей Договір під дедалі більшим тиском. Кризи розповсюдження, створені Північною Кореєю, виходом Сполучених Штатів та Ірану з Віденської ядерної угоди та припиненням дії ДРСМД через порушення його Росією, є симптомами зростаючої ерозії ядерного порядку", - заявив Маас.

Він нагадав, що 50 років тому, у розпал "холодної війни", міжнародне співтовариство знайшло сили створити правила проти неконтрольованої гонки ядерної зброї. Договір, який підписало понад 190 держав, і досі є основою контролю над ядерною зброєю, він зробив світ безпечнішим і мирнішим.

Ядерне роззброєння та контроль над озброєнням є центральним питанням спільної безпеки, особливо для Європи, тому треба дати чіткий сигнал для збереження та зміцнення Договору до конференції у квітні, зазначив німецький міністр.

Маас нагадав, що у межах Стокгольмської ініціативи минулого тижня Німеччина та ще 14 держав висунули конкретні пропозиції щодо збереження Договору та направили їх до Ради Безпеки ООН.

Оглядова Конференція учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї відбудеться 27 квітня - 22 травня 2020 року. Такі конференції проводяться ООН кожні 5 років.