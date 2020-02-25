Україна нагадує: Будапештський меморандум є чинним і обов’язковим до виконання

Будапештський меморандум є чинним міжнародним договором, обов’язковим до виконання, оскільки в інакшому випадку це означало б, що Україна не є стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і має право на власну ядерну зброю.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час панельної дискусії, організованої у Дипломатичній академії Відня ГО Unlimited Democracy на тему 25-ї річниці Будапештського меморандуму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Будапештський меморандум є чинним міжнародним договором для його сторін-підписантів ("гарантів" незалежності та непорушності кордонів України), обов’язковим до виконання. Насамперед, це стосується Російської Федерації – головного порушника Будапештських "гарантій", - заявив він.

Український дипломат нагадав, що 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" (ДНЯЗ). Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція – офіційно висловили аналогічні гарантії Україні у формі відповідних заяв, хоча формально і не підписували Меморандум.

Відповідно до Меморандуму, Україна зобов’язалася вивести всю ядерну зброю з території країни (на той час третій ядерний арсенал у світі), що й було зроблено. Однак, 2014 рік – "ювілейний" рік 20-ї річниці для Меморандуму став "роком початку російської агресії, яка призвела до колапсу та руйнації міжнародних гарантій, закладених у цьому міжнародно-правовому документі".

"Надані Україні міжнародні гарантії були зруйновані Росією в кінці лютого – на початку березня 2014 року військовою анексією Кримського півострова та подальшою агресією на Донбасі, яка продовжується до сьогодні. Що стосується інших Будапештських "гарантів", то вони, формально не порушуючи своїх зобов’язань, не змогли протидіяти та упередити російську агресію", - заявив Лоссовський.

Він вказав на те, що у Будапештському меморандуму, з огляду на тодішню позицію країн-гарантів, справді проглядається певна "слабкість гарантій, які надавались Україні ядерними державами", Про це, зокрема, може свідчити те, що в англомовному тексті Меморандуму було використано термін "security assurances" (безпекові запевнення), що є слабкішим за термін "security guarantees" (безпекові гарантії). Але прикметним є те, що в російськомовному тексті Меморандуму, як і в українськомовному використовується термін "гарантії безпеки"/"гарантии безопасности".

Лоссовський навів слова одного з американських учасників переговорного процесу з підготовки Меморандуму, колишнього посла США в Україні, а нині політолога-науковця Стівена Пайфера, який заявив, що учасники Меморандуму мають чіткі зобов’язання реагувати, навіть, якщо і не зобов’язані застосовувати військову силу. І саме тому відсутність жорсткої реакції Заходу на російську агресію проти України "дискредитує західні безпекові гарантії та негативно впливає на стабільність режимів нерозповсюдження".

Український дипломат вказав на те, що з початку російської агресії та анексії Криму з російського боку озвучуються "аргументи" з метою "виправдання" агресивних дій РФ, зокрема, дискредитувати правовий статус Будапештського меморандуму. Так, висловлюється думка, що оскільки цей Меморандум не був ратифікований жодною із сторін-підписантів, то документ "не пройшов процес надання йому юридичної сили через відповідні парламентські процедури", що надає Росії "реальну правову відмовку".

"Таким чином, Росія нібито не має відповідних зобов’язань, а сам Меморандум можна вважати юридично нікчемним. Однак така "аргументація" не витримує серйозної професійної критики, оскільки, по-перше, в прикінцевих положеннях цього документа чітко значиться, що: "Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання" і тому не потребує ратифікації", - заявив Лоссовський, навівши також низку інших аргументів на підтвердження того, що Будапештський меморандум є міжнародним договором РФ, обов’язковим для її виконання.

Він наголосив, що порушення Будапештського меморандуму є серйозним дестабілізуючим "фактором ерозії, якщо не руйнування, міжнародно-правових систем нерозповсюдження зброї масового знищення, і не лише однієї ядерної зброї".

"Якщо Будапештський меморандум не є тим документом, що надає Україні гарантії безпеки, тобто є "юридично нікчемним", як заявляють деякі російські політики та експерти, то це значило б, що Україна не є стороною ДНЯЗ в якості неядерної країни і має право на власну ядерну зброю", - заявив Лоссовський.

Дипломат також додав, що твердження щодо нібито юридичної "нікчемності" Будапештського меморандуму, якби вони були справедливими, також "автоматично робили б абсурдними та дискредитували всі дії високих сторін на рівні керівників держав, пов’язані з укладанням цього міжнародного договору, оскільки це значило б що договірні сторони укладають на найвищому рівні завідомо юридично "нікчемний" документ.