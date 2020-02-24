Росія не хоче розширення "Будапештського формату" - Умланд

Долучення до процесу мирного врегулювання підписантів Будапештського меморандуму, яким Україні були надані гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, могло б бути важливим для врегулювання ситуації на окупованих територіях України.

Про це заявив в коментарі кореспонденту Укрінформу старший науковий співробітник Центру європейської безпеки Інституту міжнародних відносин (Прага) Андреас Умланд на полях панельної дискусії в дипломатичній академії Відня на тему 25-ї річниці Будапештського меморандуму.

"Думаю, що над цим варто працювати. Але проблема цього "Будапештського формату" в тому, що він передбачає участь Росії. А Росія просто відмовляється брати участь в такому форматі. Але, на мою думку, потрібно працювати й з іншими підписантами – США та Великою Британією, як із Францією та Китаєм", - заявив експерт, коментуючи можливість розширення кола офіційних учасників мирного процесу за рахунок гарантів Будапештського меморандуму "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" (ДНЯЗ).

На думку політолога, можливо, варто було б просувати подібний формат через призму ДНЯЗ, адже Будапештський меморандум стосується саме цього міжнародного акту: "Потрібно говорити про те, що порушується вся логіка режиму нерозповсюдження ядерної зброї".

"Потрібно пояснювати урядам та неурядовим організаціям, у чому, власне, полягає вибухонебезпечність ситуації для всієї світової системи ядерної безпеки, що утворилася у зв'язку з анексією Криму та початком війни на Донбасі", - додав Умланд.

При цьому, він вказав на те, що з розширенням нинішнього "Нормандського формату" має погодитися Росія – "якщо Росія не приїде, тоді це немає ніякого сенсу".

Німецький політолог вказав на те, що, якщо вже й розглядати нові формати, то можна поглянути та на можливу доцільність такого собі "східноєвропейського формату", "міжмор’я" – "своєрідного альянсу тих країн, які бачать спільне геополітичне бачення Східної Європи".

Поруч з цим, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в коментарі кореспонденту агентства висловив переконання, що, по-перше, Росія не погодиться на "Будапештський меморандум", а, по-друге, жодна зміна формату мирного процесу не дасть результату, бо РФ наразі не хоче миру.

"Для того, щоб танцювати танго, потрібні двоє охочих. І от поки з боку РФ такого бажання не буде, то ніяких танців у нас не вийде. Поки Росія розуміє, що її бояться, і не хочуть з нею зв’язуватися. І тому вона не буде змінювати свою позицію", - заявив він.

На переконання ексглави МЗС, Захід та Україна "мають об’єднати зусилля та змусити Росію змінити свою позицію", і основну роль тут мають відіграти більш жорсткі санкції проти РФ.

"Також Україні потрібно нарощувати свою військову потужність, демонструвати, що, у разі якщо Росія раптом щось знову задумає, то вона отримає по зубах. При чому сильно і відразу. А в кінцевому підсумку – ми повинні пояснити західним партнерам, що оскільки ці фрази про занепокоєння нас не влаштовують, то ми будемо думати над усіма можливими способами захисту нашої незалежності. А там далі хай самі розуміють, як хочуть", - заявив Огризко.