Безпеку України забезпечать лише сильна армія та членство в НАТО — Огризко

Анексія Криму та збройна агресія РФ проти України довели, що жодні меморандуми чи домовленості не можуть забезпечити її безпеку, яка може бути гарантована лише за умови її членства в НАТО та наявності сильної армії.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко під час панельної дискусії, організованій у Дипломатичній академії Відня ГО Unlimited Democracy на тему "Будапештський меморандум: 25 років з часу відмови від ядерної зброї", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми, як Україна, маємо лише два варіанти. Або бути дуже сильною країною у військовій сфері – і я можу запевнити вас, що ми маємо усі можливості, щоб такими стати, адже ми виробляли ракети з радіусом дії у 2 тисячі кілометрів, і зараз ми маємо можливість виробляти, можливо, не з такою дальністю ракети, але такі, що можуть точно досягнути до Кремля. Або друга опція – вступ до НАТО. Я надаю перевагу обом варіантам", - заявив він.

За словами колишнього глави МЗС, єдина опція для України – бути сильною та приєднатися до НАТО. "І тоді реально наступить кінець кризи в Європі, не в Україні", - додав він.

Керівник Центру дослідження Росії підкреслив, що в росіян головна мета – "зруйнувати європейську єдність та послабити НАТО".

"Нічого більше. Саме тому або Захід покарає країну-агресора та застосує більш жорсткі санкції проти Росії, або ж все так і залишатиметься", - заявив Огризко.

Він також додав, що потрібне переосмислити роль НАТО у світі - "тому що ні ООН, ні ОБСЄ не можуть нікому і ніде допомогти".

"НАТО – ефективний і єдиний інструмент, як запобігати війнам, і як боротися з тими, хто намагається підірвати міжнародну систему безпеки", - заявив колишній глава зовнішньополітичного відомства України.

"Зупиніть Росію, поки Росія не зупинила вас", - додав він, звертаючись до західної аудиторії та наголосивши, що росіяни розуміють лише мову сили.

Як повідомляв Укрінформ, у багатонаціональних навчаннях під егідою США «Захисник Європи 2020» візьмуть участь 37 тисяч військових із 18 держав НАТО та країн-партнерів. Навчання відбудуться із квітня по травень 2020 року на території 10 європейських країн.