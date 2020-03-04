Канада не планує закривати кордони через коронавірус

Влада Канади не має наміру запроваджувати будь-які обмеження на міжнародні подорожі у звязку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомила головний санітарний лікар Канади Тереза Там, передає кореспондент Укрінформу.

“Віруси не визнають кордонів, і ми маємо збалансовувати наші заходи з охорони здоров’я, усвідомлюючи, що вони ніколи не будуть абсолютно ідеальними”, - зазначила Там.

Вона наголосила, що обмеження на пересування мають як переваги, так і недоліки.

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“Я завжди стверджувала, що зі збільшенням кількості держав, на території яких виявляють коронавірус, прикордонні заходи стають менш ефективними. Намагання зосередитися на одній державі на противагу іншій може бути значно менш слушним підходом”, - переконана медик.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків коронавірусу на території Канади перевищила 20, при цьому не зафіксовано жодного летального випадку.

Як повідомлялося, у світі підтверджено 90 тис. 937 випадків зараження коронавірусом, 3117 осіб померли. Водночас 48 тис. 17 пацієнтів одужали після захворювання.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях.