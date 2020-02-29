Канада більше не планує евакуйовувати своїх громадян із регіонів з коронавірусом

Наразі Канада не має плану організовувати додаткову масову евакуацію своїх громадян із регіонів світу, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це в Оттаві розповів міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поки не було запиту й не розроблявся план репатріації значної групи громадян. Люди можуть скористатися комерційними шляхами для повернення”, - сказав Шампань.

Він додав, що в деяких регіонах світу є “групи канадців, які потребують консульської допомоги, яку ми надаємо”.

Раніше повідомлялося, що в лютому Канада організувала два спецрейси для евакуації своїх громадян з китайського Уханя, звідки поширився коронавірус, а також один літак для вивезення канадських пасажирів круїзного судна з Японії, де вони перебували на карантині. Усього з початку року Канада евакуювала з уражених коронавірусом регіонів близько 500 своїх громадян.

За даними МОЗ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.