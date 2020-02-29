Коронавірус забрав вже 21 життя в Італії, ще понад 820 осіб заразилися

В Італії зафіксовано вже 21 смерть від коронавірусу та 821 випадків зараження ним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними місцевої влади, всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями.

Глава департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі розповів, що деякі люди померли не внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Водночас понад половина інфікованих коронавірусом - 412 людей - взагалі не мають жодних симптомів.

Нагадаємо: раніше влада Італії підтвердила зараження коронавірусом українки, госпіталізованої в Неаполі.

Від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей.

Фото: АА