У Каліфорнії зафіксували другий випадок зараження коронавірусом — WP
Яке пише The Washington Post, це свідчить про поширення вірусу на території штату.
"65-річний житель округу Санта-Клара не спілкувався з людьми, у яких раніше діагностували коронавірус, і не відвідував країни, де спостерігають спалах інфекції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перший подібний випадок в Каліфорнії був виявлений в середу, 26 лютого, у мешканки іншого округу — Солано.
"Це означає, що вірус поширюється серед щонайменше двох окремих груп населення", — повідомляє джерело видання.
Нагадаємо: станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб. В Україні станом досі не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.
Фото: АА