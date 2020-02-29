У Каліфорнії зафіксували другий випадок зараження коронавірусом — WP

В американському штаті Каліфорнія зафіксували другий випадок зараження коронавірусом Covid-19, коли медики не можуть визначити джерело інфекції.

Яке пише The Washington Post, це свідчить про поширення вірусу на території штату.

"65-річний житель округу Санта-Клара не спілкувався з людьми, у яких раніше діагностували коронавірус, і не відвідував країни, де спостерігають спалах інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший подібний випадок в Каліфорнії був виявлений в середу, 26 лютого, у мешканки іншого округу — Солано.

"Це означає, що вірус поширюється серед щонайменше двох окремих груп населення", — повідомляє джерело видання.

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Нагадаємо: станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб. В Україні станом досі не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА