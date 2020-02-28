Щорічну конференцію Facebook скасували через коронавірус

Компанія Facebook скасувала масштабну щорічну конференцію для розробників через загрозу поширення коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляється у пресрелізі організаторів.

«Щороку ми з нетерпінням чекаємо можливості об’єднатися із нашою глобальною спільнотою розробників F8 та поділитися нашим баченням майбутнього, яке ми будуємо разом. Однак, враховуючи зростаюче занепокоєння щодо Covid-19, ми прийняли рішення скасувати F8 2020», - йдеться у пресрелізі.

Натомість організатори конференції планують організувати локальні зустрічі, відеоконференції та онлайн-трансляції для запланованих учасників даного заходу.

Також повідомляється, що Facebook розраховує надати додаткову інформацію щодо своїх планів на F8 протягом наступних кількох тижнів.

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Зазначається, що конференція F8 проводиться щороку з 2007 року та є однією із найбільших подій, що організовує Facebook.

Цьогорічний захід мав відбутися 5 та 6 травня в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі, досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.