Facebook заборонив рекламу з обіцянками вилікувати від коронавірусу

Соцмережа Facebook посилила свої правила щодо реклами, згідно з якими заборонятиметься розміщувати оголошення з обіцянками вилікувати від коронавірусу (COVID-19).

Про це Business Insider заявив речник компанії.

“Ми нещодавно імплементували політику, яка забороняє рекламу щодо коронавірусу й створює відчуття терміновості, як наприклад, обмеження поставок (товарів — ред.) або гарантія вилікування або запобігання”, - повідомив речник соцмережі.

Він також додав, що така ж політика вже працює і на торговому майданчику Facebook Marketplace.

Зазначається, що на тлі спалаху коронавірусу у світі соцмережа також використовує “фактчекінг” для перевірки неоднозначних тверджень та їх видалення у стрічці, в разі підтвердження їхнього маніпулятивного змісту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.