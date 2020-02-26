Світ не готовий до поширення коронавірусу — ВООЗ

Багато країн світу не готові стримати можливий спалах коронавірусу, оскільки не мають такої системи епідемнагляду, як у Китаї.

Про це заявив глава міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд, передає Business Insider.

«Загальний висновок для світу - він просто не готовий», - зазначив він після поїздки в Китай.

За словами Ейлворда, це швидко наростаюча епідемія в різних точках світу, «з чим нам доводиться боротися дуже швидко, щоб запобігти пандемії».

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І це може викликати труднощі в країнах, де немає такої системи епіднагляду за хворобами, як в Китаї, країні, яка сильно постраждала від смертельного спалаху атипової пневмонії у 2002-2003 роках.

«Сотні людей в Китаї не заразилися COVID-19 через цю агресивну відповідь», - зазначив він.

Станом на 26 лютого інфекцією коронавірусу по всьому світу вражені вже 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.