Понад 30 тисяч хворих на коронавірус одужали

На момент ранку 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули дві тисячі сімсот шістьдесят дві людини і одужали 30 098.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Серед 81 002 хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді, де одужали відвовідно 22 людини в кожній країні.

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Померлих від коронавірусу зареєстровано 2762, переважно на материковій частині Китаю.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.