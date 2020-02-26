Понад 30 тисяч хворих на коронавірус одужали

Понад 30 тисяч хворих на коронавірус одужали

Укрінформ
На момент ранку 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули дві тисячі сімсот шістьдесят дві людини і одужали 30 098.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Серед 81 002 хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді, де одужали відвовідно 22 людини в кожній країні.

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Померлих від коронавірусу зареєстровано 2762, переважно на материковій частині Китаю.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

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